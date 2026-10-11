

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در یکشنبه ۱۹ مهر به این شرح است:

این فوق‌العاده است، من می‌تونم احمقانه‌ترین حرف‌ها را بزنم و شما تشویقم می‌کنید! این جمله بخشی از صحبت‌های ترامپ در مراسم تبلیغاتی برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ایالت تنسی است؛ حرف‌های احمقانه مثل اینکه فکر می‌کنم به یک رودخانه بزرگ و یک اقیانوس نیاز داریم و اسم آن می‌گذاریم «اقیانوس ترامپ» یا «اقیانوس قاره آمریکا» یا چیزی شبیه به این، اسم تنگه هرمز را هم احتمالا می‌گذاریم تنگه ترامپ! در حالی‌که ترامپ باز هم در خیال‌های خود از کنترل تنگه هرمز ایرانی حرف می‌زند و در تلاش برای پرت کردن حواس‌ها از ناکامی‌های خود است، ایران مقتدرانه عمل می‌کند و شناور‌های متخلف را در این گلوگاه راهبردی با موشک هدف قرار می‌دهد.

نفتکش متخلف که جای خود، دریادار سیاری گفته است: توانمندی‌هایی داریم که لازم باشد، به شناور‌های دشمن باز هم ضربه می‌زنیم؛ هر جا که باشند. آثار این ضربه‌ها الان هم از تنگه هرمز رفته به فروشگاه‌های مواد غذایی در آمریکا، جایی که جان آساف سناتور، ایالت جورجیا گفته اگر قیمت‌ها و گرانی‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید که این جنگ فاجعه‌بار بوده است؛ فاجعه‌ای که متحدان آمریکا در منطقه مثل عربستان هم عوارض آن را مستقیم روی جریان نفت و امنیت خود حس می‌کنند؛ چون یمنی‌ها نیز همانند ایرانیان معتقدند که امنیت یا برای همه یا هیچ‌کس. این را حزام‌الاسد از مقام‌های سیاسی یمن به صراحت گفته است که اگر آمریکا، رژیم صهیونی یا هر دولت دیگر در حمله به یمن مشارکت کند، یمن هم جواب آن را محکم می‌دهد.

شاید به‌ علت همین تهدید است که ترامپ که قبلا یک بار ضرب شست یمنی‌ها را در دریای سرخ و باب‌المندب دیده، تا الان درخواست عربستان برای حمله مستقیم به یمن را قبول نکرده است و با احتیاط حرف می‌زند. آدام اسمیت، سناتور آمریکایی هم در مصاحبه با سی‌ان‌ان، هشدار داده است که آمریکا به جنگ با یمن وارد نشود. اسمیت گفته ترامپ باعث جنگی در منطقه شده است که هیچ راه خروج آسانی برای آن وجود ندارد و تنها راه آن، برکناری ترامپ است، چون از واقعیت جریان جنگ فاصله گرفته، این را نشریه فارن افرز به‌خوبی بیان کرده و نوشته است: با حمله به ایران، آمریکا انتظار داشت که مردم، ضد جمهوری اسلامی قیام کنند، اما بر خلاف انتظار آمریکا، مردم پشت حکومت خود ایستادند.

شاید برای همین است که مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق ترامپ، ناراحتی از شکست جنگ نظامی را با یک رویاپردازی بر زبان آورده است. رئیس اسبق سیا گفته است که باید از درون و با کمک مزدوران داخلی خود به جنگ جمهوری اسلامی بروند که ایران فروبپاشد؛ به زعم پمپئو، این‌طوری هم قیمت انرژی پایین می‌آید، هم اقتصاد آمریکایی‌ها خوب می‌شود، اما در ایران، مردم بیش از ۲۲۰ شب است که یکپارچه در خیابان‌ها حضور دارند و نگذاشته‌اند رویای آمریکایی در ایران تعبیر شود. حضوری که به‌ قول آیت‌الله لنکرانی، ارزش آن از هزاران نماز شب بالاتر است. رئیس جمهور‌ هم در آیین هفته ملی کودک، برای اینکه اهمیت این اتحاد و مقاومت را یادآوری کند، داستان نصیحت پدر پیر به بچه‌های خود با کمک شاخه‌های چوب را یادآوری کرد و گفت: عزیزانم تا با هم باشیم، هیچ‌کس قدرت شکست ما را ندارد.

نویسنده: طیبه سادات حسینی