چهار سوی فرهنگ و هنر این هفته استان قم به روایت طبیعت در نمایشگاه نقاشی، درخشش مستندساز قمی، تئاتر کودکانه و نقاشی چهره شهدا پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،چهار سوی فرهنگ و هنر این هفته به اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و درخشش مستندساز قمی مصطفی معارفوند، نمایشگاه آثار نقاشی استاد حسنعلی یگانه بهمن شامل ۳۰ اثر به سبک رنگ و روغن با عنوان روایت طبیعت، اجرای نمایش دختر کفش عروسکی و نقاشی چهره شهدای جمکران توسط بانوی هنرمندقمی پرداخته است.