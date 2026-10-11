نگاهی به فرهنگ و هنر استان قم در چهارسو

چهار سوی فرهنگ و هنر این هفته استان قم به روایت طبیعت در نمایشگاه نقاشی، درخشش مستندساز قمی، تئاتر کودکانه و نقاشی چهره شهدا پرداخته است.