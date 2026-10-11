استاندار لرستان گفت:پست برق ۲۲۰ کیلوولتی شهرستان بروجرد با هدف تأمین برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.



به گزارش پست برق ۲۲۰کیلوولت شهرستان بروجرد با هدف تأمین برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ استاندار لرستان گفت:

سید سعید شاهرخی افزود: افتتاح این پست نقش موثری در تشویق انگیزه سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای پنج همت سرمایه‌گذاری در منطقه ی ویژه اقتصادی بروجرد افزود: طرح‌هایی در حوزه فرآوری سنگ، سیلیس، فروسیلیس، منگنز در این منطقه در حال اجراست.

شاهرخی افزود:همچنین طرح‌های ویژه‌ای در حوزه صنعت و عمران در بخش‌های مختلف در این شهرستان با همراهی فرماندار و گودرزی نماینده مردم بروجرد در حال انجام است.