افتتاح پست برق ۲۲۰ کیلوولت بروجرد به زودی
استاندار لرستان گفت:پست برق ۲۲۰ کیلوولتی شهرستان بروجرد با هدف تأمین برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی به زودی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ استاندار لرستان گفت:پست برق ۲۲۰کیلوولت شهرستان بروجرد با هدف تأمین برق پایدار منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
سید سعید شاهرخی افزود: افتتاح این پست نقش موثری در تشویق انگیزه سرمایهگذاری در این منطقه خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرای پنج همت سرمایهگذاری در منطقه ی ویژه اقتصادی بروجرد افزود: طرحهایی در حوزه فرآوری سنگ، سیلیس، فروسیلیس، منگنز در این منطقه در حال اجراست.
شاهرخی افزود:همچنین طرحهای ویژهای در حوزه صنعت و عمران در بخشهای مختلف در این شهرستان با همراهی فرماندار و گودرزی نماینده مردم بروجرد در حال انجام است.