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معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه گفت: تنگه هرمز جزئی از امنیت ملی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کاظم غریب آبادی در نشست خبری افزود: تنگه هرمز یک ظرفیت دفاعی برای جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: برگشت به مسیر رفت و آمد از تنگه هرمز تماما بستگی به این دارد که آمریکا تا چه اندازه به تعهدات خود برگردد.
غریب آبادی افزود: رفت و آمد در تنگه هرمز قبل از تجاوز آمریکا با ایران هیچ مشکلی نداشت.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه با اشاره به ادعاهای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی گفت: جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همگی ایرانی هستند و ایرانی خواهند ماند به هرگونه اقدامات علیه این جزایر پاسخ دندان شکن داده میشود.
وی افزود: همه پروندههای جنگ ۴۰ روزه در دادگستری تهران تشکیل و درحال پیگیری است.
غریب آبادی گفت: طرح ۷ روزه از طریق واسطهها به آمریکا منتقل شد و جواب آمریکایی از طریق قطریها به ما رسیده است و درحال بررسی است.
وی افزود: همه جنایتهای که در جنگ تحمیلی رمضان و هرمز صورت گرفت مستند سازی شده است و به مراجع بین المللی نیز ارسال شده است.
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معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه گفت: تفاهم نامه دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان درباره مسیرهای ورودی و خروجی تنگه هرمز صورت گرفته است که به دنبال ثبت آن در سازمان بین المللی دریانوردی هستیم.