به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کاظم غریب آبادی در نشست خبری افزود: تنگه هرمز یک ظرفیت دفاعی برای جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: برگشت به مسیر رفت و آمد از تنگه هرمز تماما بستگی به این دارد که آمریکا تا چه اندازه به تعهدات خود برگردد.

غریب آبادی افزود: رفت و آمد در تنگه هرمز قبل از تجاوز آمریکا با ایران هیچ مشکلی نداشت.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه با اشاره به ادعا‌های امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی گفت: جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همگی ایرانی هستند و ایرانی خواهند ماند به هرگونه اقدامات علیه این جزایر پاسخ دندان شکن داده می‌شود.

وی افزود: همه پرونده‌های جنگ ۴۰ روزه در دادگستری تهران تشکیل و درحال پیگیری است.

غریب آبادی گفت: طرح ۷ روزه از طریق واسطه‌ها به آمریکا منتقل شد و جواب آمریکایی از طریق قطری‌ها به ما رسیده است و درحال بررسی است.

وی افزود: همه جنایت‌های که در جنگ تحمیلی رمضان و هرمز صورت گرفت مستند سازی شده است و به مراجع بین المللی نیز ارسال شده است.

بیشتربخوانید: بازدید معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه از کوهستک

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه گفت: تفاهم نامه دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان درباره مسیر‌های ورودی و خروجی تنگه هرمز صورت گرفته است که به دنبال ثبت آن در سازمان بین المللی دریانوردی هستیم.