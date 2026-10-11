به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نمایش دختر کفش عروسکی به نویسندگی امین رضا ملک محمودی و و کارگردانی ابوالفضل محمدی است و به موضوع ترس‌ها وچالش‌های کودکان و نحوه مقابله به آن می‌پردازد.

این نمایش حاصل تلاش فعالان کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان است و تا اول آبان ماه هر شب ساعت ۱۸ در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شماره ۹ واقع در شهرک قدس، انتهای چمران جنوبی، ۲۰ متری هدایت، نبش هدایت ۱بر روی صحنه است.

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