ضرورت توسعه و تعامل دستگاه قضایی و رسانه ها در لرستان

ضرورت توسعه و تعامل دستگاه قضایی و رسانه ها در لرستان



به گزارش آگاهی حقوقی شهروندان، پیشگیری از جرم، ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در بازدید از شعبه ی مطبوعات شورای حل اختلاف، بر نقش رسانه‌ها در افزایشپیشگیری از جرم، ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی تأکید کرد.



عمران علی محمدی با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک میان دستگاه قضایی و مطبوعات بیان کرد:رسانه‌ها با تبیین و ساده‌سازی مفاهیم حقوقی می‌توانند به افزایش آگاهی عمومی درباره ی حقوق و تکالیف شهروندان کمک کنند.



رئیس‌کل دادگستری لرستان ترویج صلح را راهکاری برای آرامش اجتماعی گفت : معرفی راهکارهای قانونی حل اختلاف از طریق رسانه‌ها می‌تواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از طولانی شدن دعاوی کمک کند.

علی‌محمدی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های شورای حل اختلاف افزود:رسانه ها می‌توانند پل ارتباطی میان مردم و نهادهای حل اختلاف باشند و با معرفی ظرفیت شوراها و نقش صلح‌یاران، زمینه ی گسترش فرهنگ گفت‌وگو، صلح و سازش را فراهم کنند.



وی تأکید کرد: تقویت این فرهنگ می‌تواند به حل سریع‌تر و مسالمت‌آمیز اختلافات و کاهش مراجعه به فرایندهای طولانی دادرسی کمک کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر اهمیت پوشش شفاف و دقیق فعالیت‌های قضایی تأکید کرد و افزود: حمایت از مطبوعاتی که با رویکرد حقیقت‌محور به اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی می‌پردازند، می‌تواند به تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی کمک کند.

