ضرورت توسعه و تعامل دستگاه قضایی و رسانه ها در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از شعبه مطبوعات شورای حل اختلاف مرکز استان گفت:رسانه ابزاری برای ارتقای آگاهی حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ رئیسکل دادگستری لرستان در بازدید از شعبه ی مطبوعات شورای حل اختلاف، بر نقش رسانهها در افزایش آگاهی حقوقی شهروندان،
پیشگیری از جرم، ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی تأکید کرد.
عمران علی محمدی با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک میان دستگاه قضایی و مطبوعات بیان کرد:رسانهها با تبیین و سادهسازی مفاهیم حقوقی میتوانند به افزایش آگاهی عمومی درباره ی حقوق و تکالیف شهروندان کمک کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان ترویج صلح را راهکاری برای آرامش اجتماعی گفت: معرفی راهکارهای قانونی حل اختلاف از طریق رسانهها میتواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از طولانی شدن دعاوی کمک کند.
علیمحمدی با اشاره به اهمیت فعالیتهای شورای حل اختلاف افزود:رسانه ها میتوانند پل ارتباطی میان مردم و نهادهای حل اختلاف باشند و با معرفی ظرفیت شوراها و نقش صلحیاران، زمینه ی گسترش فرهنگ گفتوگو، صلح و سازش را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: تقویت این فرهنگ میتواند به حل سریعتر و مسالمتآمیز اختلافات و کاهش مراجعه به فرایندهای طولانی دادرسی کمک کند.
رئیسکل دادگستری لرستان بر اهمیت پوشش شفاف و دقیق فعالیتهای قضایی تأکید کرد و افزود: حمایت از مطبوعاتی که با رویکرد حقیقتمحور به اطلاعرسانی و ارتقای آگاهی عمومی میپردازند، میتواند به تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی کمک کند.
محمد مهراننژاد،سردبیر روزنامه صدای ملت هم با قدردانی از رویکرد باز و تعاملی رئیس کل دادگستری،مدیریت روابط عمومی و رسانه این نهاد گفت:گسترش ارتباط با مطبوعات و فراهم شدن امکان تعامل بیشتر رسانهها با دادگستری،زمینه ی مناسبی برای ارتقای شفافیت و افزایش آگاهیهای حقوقی در جامعه ایجاد کرده است.