مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی شیراز اکسپو روز یکشنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۵) با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسینعلی امیری استاندار فارس و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی شیراز اکسپو روز یکشنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۵) با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حسینعلی امیری استاندار فارس و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نمایشگاه در ۲۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و ۳۴۳ میهمان خارجی تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد.