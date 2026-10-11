به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه TOPSCINET، نام ۱۰ پژوهشگر این دانشگاه، در فهرست سال ۲۰۲۶ دانشمندان دو درصد برتر جهان، در حوزه‌های علمی مختلف، ثبت شده است.

این فهرست بر پایه داده‌های استنادی اسکوپوس و با همکاری پژوهشگران دانشگاه استنفورد و انتشارات الزویر تهیه و منتشر می‌شود.

این پژوهشگران شامل:

۱. مهدی فضلی‌زاده (علوم محیطی)

۲. پوریا قلی‌زاده (میکروب‌شناسی)

۳. کیوان امیرشاهرخی (ایمنی‌شناسی)

۴. سارا مصطفی‌لو (سم‌شناسی)

۵. احمد سلیمی (سم‌شناسی)

۶. محسن پورصادقیان (طب عمومی و داخلی)

۷. الناز فغفوری (داروشناسی و داروسازی)

۸. فرزانه فتحی (داروشناسی و داروسازی)

۹. داوود ادهم (طب عمومی و داخلی)

۱۰. محمدرضا اصلانی (شیمی دارویی و زیست‌مولکولی)

هستند که در اردبیل موفق به قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران دو درصد برتر جهان شدند.