در یکصد و بیستمین جلسه شورای‌عالی استاندارد کلیات دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد با هدف رفع تعارضات بین‌دستگاهی، یکپارچه‌سازی الزامات استاندارد و تسهیل تجارت، صادرات و واردات به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد کلیات دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد با هدف رفع تعارضات بین‌دستگاهی، یکپارچه‌سازی الزامات استاندارد و تسهیل تجارت، صادرات و واردات به تصویب رسید.

یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد عصر یکشنبه ۱۹ مهرماه به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

دکتر فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد در این جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد این سازمان ارائه کرد و اعضای شورا نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را درخصوص پیشنهادات مطرح شده بیان کردند.

خانم انصاری در این جلسه بر ضرورت رعایت نظام یکپارچه استاندارد ملی در حوزه‌های مختلف و نظام واحد تنظیم گری فنی در حوزه استاندارد تاکید کرد.

در ادامه این جلسه دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح و با رای اعضای شورا کلیات آن به تصویب رسید.

🔻رئیس سازمان ملی استاندارد هدف از تصویب و اجرای این دستورالعمل را تلاش برای رفع ابهامات و تعارضات بین دستگاهی در حوزه الزامات استاندارد عنوان کرد و افزود: تسهیل گری در امر تجارت، صادرات و واردات و رفع اختلاف نظر‌ها و تعارضات بین دستگاهی از اهداف مهم این دستورالعمل و نظام جامع است.

خانم انصاری افزود: در این دستورالعمل مدلی برای قوانین استاندارد کشور انتخاب شده که برازنده جامعه باشد و الزامات و شرایط امروز کشور در آن مدنظر قرار گرفته است.

تصویب "مرکز ملی تائید صلاحیت ایران" دارای استقلال فنی، تخصصی واجرایی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی استاندارد بود که مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد تفاهمنامه همکاری بین دو سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در حضور رئیس جمهور امضا شد.