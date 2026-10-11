به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

مصطفی معارفوند با مستند نفس بان در بخش گزارش ویدئوتصویری رتبه اول این جشنواره را کسب کرد.

این مستند در طی ۶ ماه در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف ضبط و روایت زندگی مامایی است که علاوه بر نظارت‌های پزشکی برای مادران باردار تلاش می‌کند تا جنین‌ها از سقط نجات پیدا کنند.