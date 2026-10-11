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مصطفی معارفوند مستندساز قمی در یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر با کسب رتبه اول بخش گزارش ویدئوتصویری خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
مصطفی معارفوند با مستند نفس بان در بخش گزارش ویدئوتصویری رتبه اول این جشنواره را کسب کرد.
این مستند در طی ۶ ماه در موقعیتها و زمانهای مختلف ضبط و روایت زندگی مامایی است که علاوه بر نظارتهای پزشکی برای مادران باردار تلاش میکند تا جنینها از سقط نجات پیدا کنند.