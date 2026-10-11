به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آیین بزرگداشت غزلسرای بزرگ ایران خواجه شمس الدین محمدحافظ شیرازی فردا همزمان با روز بزرگداشت این شاعر پرآوازه با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در بنای حافظیه برگزار می‌شود. حافظ شیرازی از قله‌های شعر و اندیشه در تاریخ فرهنگ ایران است؛ شاعری که غزل فارسی را به اوج رساند و اشعارش در طول قرن‌ها نه‌تنها در میان اهل ادب و فرهنگ، بلکه در میان عموم مردم جایگاهی ویژه یافته است.