۹۷۳۴ عدد رسیور و تجهیزات ماهواره‌ ای که در انبار شماره ۳ سازمان اموال تملیکی استان خراسان رضوی نگهداری می‌ شد، منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، به دستور دادستان مرکز استان خراسان رضوی، عملیات گسترده‌ ای برای پاکسازی انبارهای اموال تملیکی و انهدام کالاهای توقیفی غیرقانونی انجام شد.

در راستای اجرای دستورات قاطع دادستان مرکز استان مبنی بر تعیین تکلیف اقلام توقیفی رسوبی در انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات، عملیات نابودسازی کالاهای قاچاق با حضور امین قاسمی‌ فر، نماینده دادستان مرکز استان خراسان رضوی و نمایندگان نهادهای متولی اجرا شد.

در این عملیات که بر اساس مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت، تعداد ۹۷۳۴ عدد رسیور و تجهیزات ماهواره‌ ای که در انبار شماره ۳ سازمان اموال تملیکی استان نگهداری می‌ شد، منهدم شد.

ارزش تقریبی کالاهای منهدم شده در این مرحله، بیش از ۶/۷ میلیارد ریال برآورد شده است. این اقدام در چارچوب نظارت مستقیم دادستانی مرکز استان و با هدف مقابله جدی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور صورت گرفت.