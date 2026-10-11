روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف با برخورد به یک مین دریایی عصر امروز در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

یک فروند سوپر نفتکش متخلف با برخورد به یک مین دریایی عصر امروز در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.

این کشتی با محموله نفت خام که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت کلیه سامانه‌های ناوبری خود را خاموش و قوانین تنگه هرمز را نقض کرده و بدلیل عبور از مسیر غیر مجاز دچار این سانحه گردید.

این سومین نفتکش متخلفی است که از روز گذشته تا کنون با مین‌های دریایی در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده است.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تمام کشتی‌های در محدوده تنگه هرمز که سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند به عنوان متخاصم شناسایی و با آن به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.