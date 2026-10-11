\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0633\u0646\u0639\u0644\u06cc \u06cc\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06f3\u06f0 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0647 \u0633\u0628\u06a9 \u0631\u0646\u06af \u0648 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0639\u0644\u0627\u0642\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u06f2\u06f7 \u0645\u0647\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0648 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0633\u062a\u0639\u06cc\u0628 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n \n