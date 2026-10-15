مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز اتصال آموزش و تولید به بازار فروش را یکی از الزامات پایداری اشتغال زنان دانست و خواستار توسعه الگوی ساماندهی این مشاغل در شهرستان‌های استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، معصومه آقایی در بیست ‌و یکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان، با اشاره به نقش زنان در توسعه اقتصادی و تقویت بنیان خانواده اظهار کرد: حمایت از کسب‌وکارهای زنان زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که همه مراحل فعالیت اقتصادی، از آموزش و توانمندسازی تا دریافت مجوز، تأمین تجهیزات، تولید و بازاریابی، در قالب یک مسیر منسجم دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زنان در فعالیت‌های اقتصادی و تعاون‌محور افزود: تجربه‌های تاریخی و توانمندی‌های امروز بانوان نشان می‌دهد که مشارکت جمعی، در صورت برخورداری از زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم، می‌تواند به عاملی مؤثر برای توسعه اقتصادی تبدیل شود. از این‌رو، تقویت تعاونی‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده‌تر زنان در عرصه تولید و کارآفرینی باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از عملکرد مشاغل خانگی استان البرز، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص یافت که زمینه ایجاد نزدیک به یک‌هزار فرصت شغلی را فراهم کرد. همچنین طبق اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بیش از ۸۰ درصد افراد ایجادکننده شغل در این حوزه را بانوان تشکیل می‌دهند؛ آماری که اهمیت مشاغل خانگی را در توسعه اشتغال زنان و تقویت اقتصاد خانواده نشان می‌دهد.

آقایی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر فعالیت اقتصادی زنان تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی مشاغل خانگی، به‌ویژه در حوزه تولید، نبود ارتباط مؤثر میان آموزش، سازماندهی، تأمین امکانات و بازار فروش است. در چنین شرایطی، بسیاری از بانوان با وجود برخورداری از مهارت و انگیزه کافی، به دلیل مواجهه با فرایندهای پراکنده و نبود مسیر مشخص برای توسعه کسب‌وکار، نمی‌توانند به درآمد مطلوب و پایدار دست یابند.

وی افزود: در مرکز ساماندهی مشاغل خانگی استان تلاش می‌شود این مراحل در قالب فرایندی یکپارچه دنبال شود تا متقاضیان بتوانند متناسب با نیاز خود از آموزش و مشاوره بهره‌مند شوند، مجوزهای لازم را دریافت کنند، تجهیزات مورد نیاز را تأمین کرده و محصولاتشان را از مسیرهای مناسب به بازار عرضه کنند.

آقایی با تأکید بر ضرورت گسترش خدمات این مرکز در سطح استان گفت: پس از استقرار و تکمیل فرایند ساماندهی در مرکز استان، توسعه این الگو در شهرستان‌های البرز دنبال می‌شود تا زنان توانمند در مناطق مختلف بتوانند به خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی دسترسی داشته باشند و برای راه‌اندازی یا توسعه فعالیت اقتصادی خود با مسیرهای پراکنده و سردرگم‌کننده مواجه نشوند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در توسعه کسب‌وکارهای خانگی اظهار کرد: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع ظرفیت‌های تولیدی بانوان، ایجاد شبکه‌های همکاری، کاهش پراکندگی فعالیت‌ها و تسهیل عرضه محصولات، زمینه افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان و توسعه بازار فروش را فراهم کنند.

وی ادامه داد: پیوند مشاغل خانگی با ظرفیت‌های بخش تعاون، علاوه بر کمک به افزایش بهره‌وری، می‌تواند امکان عرضه منظم‌تر محصولات، گسترش بازارهای فروش و تقویت درآمد خانوارها را فراهم آورد. در این مسیر، حمایت از بازاریابی، معرفی محصولات و ایجاد ارتباط پایدار میان تولیدکنندگان و خریداران، به اندازه آموزش و تأمین تجهیزات اهمیت دارد.

آقایی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از ساماندهی مشاغل خانگی، فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی اقتصادی زنان از توانمندی‌های خود، تقویت استقلال مالی آنان، حمایت از معیشت خانواده‌ها و افزایش مشارکت اجتماعی است؛ هدفی که با تکمیل زنجیره ارزش، تقویت تعاونی‌ها و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول می‌تواند به پایداری اشتغال و توسعه اقتصادی استان البرز کمک کند.