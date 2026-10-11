به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متن این پیام به شرح ذیل است:

مردم شریف و سرافراز استان

سلام علیکم

در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، عظمت یک ملت در اراده‌ای آشکار می‌شود که برای صیانت از میهن و پاسداری از عزت و استقلال خویش به میدان می‌آورد. رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» جلوه‌ای باشکوه از این حقیقت بود؛ حضوری گسترده و فراتر از انتظار که بار دیگر ظرفیت عظیم مردمی و پیوند عمیق مردم با سرنوشت ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجلیل از صبر و استواری خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، از یکایک مردم شریف استان و آحاد اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی که با حضور ارزشمند و همراهی مسئولانه خود به این رزمایش شکوه بخشیدند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، این مشارکت کم‌نظیر، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آمادگی مردم برای نقش‌آفرینی در پاسداری از امنیت و سربلندی میهن بود.

این حضور پرمعنا، برای خادمان مردم در مجموعه سپاه انصالرضا (علیه السلام)، مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای گران‌سنگ در مسیر خدمتگزاری شایسته‌تر به ملت بزرگ ایران است. صیانت از این سرمایه اجتماعی و تقویت پیوند میان مردم و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، مسئولیتی است که با عزمی راسخ و تلاشی مستمر، آن را دنبال خواهیم کرد.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی مردمان این دیار و توفیق روزافزون همه خدمتگزاران این سرزمین را مسئلت دارم و امیدوارم در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و در سایه رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، شاهد تداوم همبستگی ملی، استحکام روزافزون جبهه مردمی و اعتلای ایران اسلامی باشیم.

سرتیپ دوم پاسدار ناصر بهروز

فرمانده سپاه انصالرضا (ع) خراسان جنوبی