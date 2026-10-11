کلارنس سیدورف ستاره اسبق فوتبال جهان، با عقد قراردادی یک ساله، هدایت تیم کورینتیانس برزیل را بر عهده گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدورف چهارمین سرمربی کورینتیانس در فصل جاری خواهد بود. پیش از این، دوریوال جونیور، فرناندو دینیز و ویلیام باتیستا هدایت این تیم را بر عهده داشتند.

آخرین تجربه مربیگری سیدورف به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که هدایت تیم ملی کامرون را بر عهده داشت. او در ۱۲ مسابقه با این تیم، چهار پیروزی، پنج تساوی و سه شکست را تجربه کرد.

کورینتیانس در حال حاضر با ۳۲ امتیاز حاصل از هشت پیروزی، هشت تساوی و ۱۳ شکست، در رتبه شانزدهم جدول رده‌بندی لیگ برزیل قرار دارد.

قرارداد سیدورف با این تیم برزیلی تا پایان سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

سیدورف پیش از این مدتی به عنوان مشاور در باشگاه استقلال فعالیت کرد.