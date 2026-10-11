به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله اعرافی در پیامی ارتحال آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری را تسلیت گفت. در پیام آیت الله اعرافی آمده است:

آن فقید سعید در طول زندگی با برکت خویش از کوشش و خدمت به مردم وترویج آموزه‌های وحیانی آرام ننشست ومورد علاقه مردم شریف یزد بود.

ضمن ابراز مراتب تسلیت وهمدردی خود به خانواده مکرم، دوستان، شاگردان و ارادتمندان به ویژه مردم ولایتمدار یزد از درگاه خداوندمتعال مسئلت دارم که آن عالم ارجمند را درجوار رحمت واسعه خود قرار دهدو برای بازماندگان صبری جمیل وپاداشی عظیم رقم بزند.

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.