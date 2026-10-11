نمایندگان تیم ملی اسکیت سرعت ایران برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه، تهران را به مقصد محل برگزاری این رقابت‌ها ترک کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان اعزامی تیم ملی اسکیت سرعت ایران برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه، دقایقی پیش تهران را به مقصد محل برگزاری رقابت‌ها ترک کرد.

امیرمهدی یاحقی و یسنا حق‌نظری، دو نماینده کشورمان در این رویداد هستند که پس از پشت سر گذاشتن مراحل آماده‌سازی و حضور در اردو‌های تیم ملی، عازم پاراگوئه شدند تا در جمع برترین‌های اسکیت سرعت جهان به میدان بروند.

همچنین محمد صالحی به عنوان مربی، هدایت و همراهی ملی‌پوشان ایران را در این رقابت‌ها بر عهده خواهد داشت.