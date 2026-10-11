مردم انقلابی خوزستان در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، اهانت اخیر وزیر امور خارجه آمریکا علیه تاریخ و تمدن کشورمان را بشدت محکوم کردند.

حضور آگاهانه مردم بصیر خوزستان در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی

حضور آگاهانه مردم بصیر خوزستان در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با حضور آگاهانه خود گستاخی وزیر امور خارجه رژیم آمریکا علیه تمدن بزرگ ایران را قاطعانه محکوم کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) اعلام کردند تا پای جان از سرزمین بزرگ ایران اسلامی دفاع می‌کنند.