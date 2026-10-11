معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: علیرضا رومنده به عنوان سرپرست جدید هیئت نجات غریق و غواصی کیش منصوب شد.

علیرضا رومنده، سرپرست جدید هیئت نجات غریق و غواصی کیش

علیرضا رومنده، سرپرست جدید هیئت نجات غریق و غواصی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سایت معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی علیرضا رومنده را به عنوان سرپرست جدید هیئت نجات غریق و غواصی کیش منصوب کرد.

معاون ورزش و تفریحات سالم کیش در مراسمی حکم انتصاب علیرضا رومنده را به او اعطا کرد.

علیرضا رومنده، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مدیریت بین الملل مارینا از استرالیا و مدیریت سیلینگ از کنفدراسیون سیلینگ آسیا است.