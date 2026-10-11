سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵، رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات (سری سوم) مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشتة آزمون‌های سراسری (کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) و همچنین دفترچۀ راهنمای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ رامنتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ و اطلاعیة تمدید و اصلاحات سری اول و دوم به تاریخ‌های ۱۶ و ۱۴۰۵/۰۷/۱۸، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید، مربوط به دفترچه‌های راهنمای فوق‌الذکر، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ می‌رساند، به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۵/۰۷/۱۹) برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ نسبت به انتخاب و ثبت رشته یا ویرایش آن اقدام کنند؛ لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعة دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در اطلاعیه‌های فوق و این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

متذکر می‌گردد، تاریخ فوق (۱۴۰۵/۰۷/۲۰) برای انتخاب و ثبت رشته یا ویرایش انتخاب رشته به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه‌های فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.