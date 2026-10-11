به گزارش اداره هواشناسی فردا دوشنبه پوشش ابر پدیده غالب خواهد بود و برای پاره‌ای از نواحی واقع در نیمه شمالی استان احتمال رخداد بارش‌های رگباری وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به دنبال آن تا پایان هفته به تناوب استان در دامنه فعالیت امواج بارشی قرار می‌گیرد که اوج فعالیت این سامانه برای روز سه شنبه خواهد بود.

در بعضی ساعات برای تمام نقاط استان به ویژه نیمه شمالی و نواحی غربی بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه دمای هوا تغییر محسوسی ندارد، اما در زمان فعالیت سامانه بارشی دمای بیشینه شبانه روزی روندی کاهشی دارد.