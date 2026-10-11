به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه به اهتزاز در آمد.

در این مراسم شرکت کنندگان ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن محکومیت جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.