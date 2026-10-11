رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد از گسترش تعاملات اقتصادی، صنعتی، علمی و گردشگری استان یزد با کشورهای مختلف خبر داد و گفت: پیگیری توافق‌های سفر هیئت اقتصادی یزد به روسیه، توسعه همکاری با کره جنوبی و فراهم‌سازی زمینه برگزاری نشست بزرگ اقتصادی ایران و آفریقا در یزد، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو در مسیر تقویت دیپلماسی استانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، موسوی، با اشاره به اقدامات اخیر استان یزد در حوزه روابط خارجی، گفت: این اقدامات در چارچوب دیپلماسی استانی و برنامه «یزد پایدار» و با هدف پیوند ظرفیت‌های داخلی استان یزد با فرصت‌های بین‌المللی دنبال می‌شود.

وی برگزاری نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا را از جمله اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: در این نشست، ظرفیت‌های اقتصادی استان یزد و کشورهای آفریقایی بررسی شد و با فراهم شدن شرایط، برگزاری نشست بزرگ اقتصادی ایران و آفریقا در یزد نیز در دستور کار قرار دارد.

موسوی، سفر هیئت اقتصادی و تجاری استان یزد به روسیه به ریاست استاندار را از دیگر اقدامات مهم در این زمینه دانست و اظهار کرد: این سفر در قالب هیئت بزرگ تجاری ایران، با حضور نمایندگان بیش از ۱۸ استان کشور و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصی و دولتی، به شهرهای مسکو و سنت‌پترزبورگ صورت گرفت.

وی ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با مقامات دولتی، مدیران منطقه‌ای و فعالان بخش خصوصی روسیه برگزار و ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های تجارت، صنعت، معدن، محصولات کشاورزی و فناوری بررسی شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان یزد، تصریح کرد: در حوزه محصولات گلخانه‌ای، با توجه به جایگاه دوم استان یزد در کشور، مذاکرات خوبی با طرف‌های روسی انجام شد که می‌تواند زمینه توسعه صادرات و تسهیل ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان یزدی و خریداران روسی را فراهم کند.

وی همچنین از بررسی زمینه‌های همکاری فناورانه میان یزد و روسیه خبر داد و گفت: بازدید از مجموعه فناوری اسکولکوفو روسیه از دیگر برنامه‌های این سفر بود و امید می‌رود این تعاملات به همکاری‌های عملی میان پارک علم و فناوری یزد و مجموعه‌های فناور روسیه منجر شود.

موسوی، دیدار استاندار یزد با استاندار سنت‌پترزبورگ را نیز زمینه‌ساز توسعه روابط بین دو استان دانست و افزود: همکاری‌های دانشگاهی، صنعتی، معدنی و تجاری، توسعه روابط شهری و بررسی ظرفیت خواهرخواندگی از جمله محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری موضوعات مطرح‌شده در این سفر با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و وزارت امور خارجه آغاز شده و طرح‌هایی نیز از سوی این وزارتخانه ارائه شده است. همچنین امیدواریم در آینده شاهد سفر استاندار سنت‌پترزبورگ به یزد باشیم.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد در ادامه به سفر اخیر سفیر کره جنوبی به این استان اشاره کرد و گفت: این سفر فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان یزد و کره جنوبی فراهم کرد.

وی افزود: در جریان این سفر، دیدارهایی با استاندار، شهردار و فعالان اقتصادی استان یزد انجام شد و ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های صنعت، معدن، هوش مصنوعی، گردشگری، میراث فرهنگی و آموزش مورد بررسی قرار گرفت.

موسوی، معرفی ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه یزد به طرف‌های کره‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و نهادهای دو طرف را از اهداف این تعاملات برشمرد و اظهار کرد: احیای ظرفیت خواهرخواندگی یزد با یکی از شهرهای تاریخی کره جنوبی نیز در این دیدارها مطرح و بررسی شد.

وی در پایان، تقویت ارتباطات مستمر میان دانشگاه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، مجموعه‌های صنعتی و نهادهای شهری را از اهداف دیپلماسی استانی عنوان کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تبدیل دیدارها و مذاکرات خارجی به همکاری‌های پایدار و فرصت‌های جدید اقتصادی برای استان یزد را فراهم کند.