صالحی امیری: باید ضمن در نظر گرفتن شرایط موجود، برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه بازگشت گردشگران دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با فعالان صنعت گردشگری در فارس گفت: این استان از همه جذابیت‌ها برای توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخوردار است.

صالحی امیری گفت: اختیارات تصمیم گیری درباره مسائل گردشگری به استاندار فارس واگذار شده تا رفع موانع پیش روی فعالان این بخش تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در این استان باید کتاب فرهنگ و تمدن فارس را به دانش آموزان آموخت بیان کرد: همه هنر‌ها از موسیقی تا شعر و نقاشی و صنایع دستی در شیراز به وفور یافت می‌شود و شیراز گمشده میراث فرهنگی ایران است .

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: فارس سلطان تمدن جهان است؛ با این تمدن می‌شود به دنیا فخر بفروشم زیرا ظرفیت تمدنی در این سرزمین سرآمد جهان است .





