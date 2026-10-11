مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن با اشاره به افزایش سرسام‌ آور هزینه‌ های دارو و تجهیزات پزشکی، توسعه زیرساخت‌ های درمانی و تأمین کمبودهای بیمارستان این شهرستان را نیازمند مشارکت بیشتر خیران سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دکتر حسین امامیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن، گفت: کمبود فضای فیزیکی، علاوه بر محدود کردن توسعه خدمات درمانی، موجب از دست رفتن فرصت ماندگاری برخی پزشکان متخصص در این شهرستان شده است.

امامیان با اشاره به تأثیر تورم بر حوزه سلامت اظهار کرد: افزایش هزینه‌ های درمان، دارو و تجهیزات پزشکی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است؛ در حالی‌ که هزینه‌ های سلامت نباید سهم سنگینی از سبد خانوار را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ ها و آسیب‌ های واردشده به زیرساخت‌ های دارویی و پزشکی، افزود: با توجه به محدودیت منابع دولتی، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی مردم، خیران سلامت، اصناف و سایر نهادهای اجتماعی برای حفظ و ارتقای خدمات درمانی ضروری است.

امامیان با بیان اینکه خیران سلامت بردسکن در سطح استان و کشور به مشارکت‌ های مؤثر خود شناخته می‌ شوند، تصریح کرد: مجمع خیرین سلامت شهرستان در سال‌های گذشته نقش مهمی در تأمین تجهیزات پزشکی و توسعه خدمات درمانی داشته است و این ظرفیت ارزشمند اجتماعی می‌ تواند بخش مهمی از نیازهای حوزه سلامت را پوشش دهد.

وی با قدردانی از مشارکت خیران و مسئولان شهرستان در تأمین تجهیزات پزشکی گفت: تجهیز بخش‌ های مراقبت‌ های ویژه، تأمین تخت‌ های بیمارستانی، دستگاه رادیولوژی و تجهیزات اتاق عمل از جمله اقداماتی است که با همکاری خیران و دانشگاه علوم پزشکی دنبال شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن با اشاره به توسعه خدمات چشم‌پزشکی در شهرستان خاطرنشان کرد: در گذشته امکان انجام برخی از عمل‌ های تخصصی چشم در بردسکن فراهم نبود و بیماران برای دریافت این خدمات ناچار به مراجعه به شهرستان‌ های دیگر بودند اما با تأمین دستگاه فیکو و تجهیز کلینیک تخصصی و اتاق عمل، زمینه انجام عمل‌ هایی از جمله آب‌ مروارید و برخی دیگر از جراحی‌ های چشم در داخل شهرستان فراهم شده است.

امامیان تأکید کرد: هدف مجموعه بهداشت و درمان این است که با جبران کمبودهای موجود و تأمین تجهیزات موردنیاز، خدمات تخصصی بیشتری در دسترس مردم بردسکن قرار گیرد؛ مسیری که بدون همراهی خیران سلامت دشوار خواهد بود.

بیمارستان جدید بردسکن در مسیر اخذ ماده ۲۳

وی در ادامه با اشاره به قدمت حدود ۳۰ تا ۳۵ ساله بیمارستان فعلی بردسکن گفت: با وجود آنکه در سال‌ های اخیر اقدامات متعددی برای توسعه بخش‌ ها و تأمین تجهیزات انجام شده و بیمارستان از ۱۲ بخش فعال برخوردار است، فرسودگی بافت ساختمانی همچنان یکی از چالش‌ های مجموعه به شمار می‌ رود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن افزود: پیگیری‌ های مربوط به احداث بیمارستان جدید تا مرحله بررسی برای اخذ ماده ۲۳ پیش رفته و امیدواریم با طی مراحل اداری، زمینه پیشبرد این طرح فراهم شود؛ اما تا زمان احداث بیمارستان جدید، نگهداری، مرمت و توسعه بیمارستان فعلی نیز ضرورت دارد.

امامیان یکی از مشکلات مهم بیمارستان را کمبود فضای فیزیکی برای راه‌ اندازی بخش‌ های تخصصی عنوان کرد و گفت: برخی طرح‌ های توسعه‌ ای، از جمله توسعه اورژانس و بخش مغز و اعصاب، به دلیل مشکلات مالی و افزایش هزینه‌ های ساخت‌وساز با کندی مواجه شده‌ اند.

وی با اشاره به اینکه طرح های خیرساز، در شرایط فعلی برای تکمیل به مشارکت مردمی وابستگی زیادی دارند، اظهار کرد: به دلیل نداشتن کد و مجوزهای لازم از جمله ماده ۲۳ برای برخی از این طرح‌ ها، امکان استفاده از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی برای بخش ساختمانی آنها با محدودیت مواجه است؛ هرچند در زمینه تأمین تجهیزات می‌ توان از ظرفیت دانشگاه بهره گرفت.

امامیان ادامه داد: بخش مغز و اعصاب بیمارستان که راه‌اندازی آن از مدت‌ها پیش پیگیری می‌شود، هنوز به تکمیل مراحل ساختمانی نیاز دارد. این در حالی است که کمبود فضای مناسب، ماندگاری برخی پزشکان متخصص را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه فراهم کردن زیرساخت مناسب برای فعالیت پزشکان متخصص اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: حضور متخصصان زمانی می‌ تواند به ارائه خدمات پایدار و افزایش ظرفیت بستری در شهرستان منجر شود که فضای فیزیکی و امکانات لازم برای فعالیت آنان فراهم باشد.