مجتمع آموزشی دخترانه شجره طیبه، به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و به همت خیریه مرحوم حاج ناصر جنتی، امروز در ناحیه ۳ آموزش‌وپرورش اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتمع آموزشی دخترانه شجره طیبه با هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در محله کوه راه حق اصفهان به بهره‌برداری رسید؛ مدرسه‌ای که نام آن به یاد دانش‌آموزان شهید میناب انتخاب شده تا یاد کودکانی که در کلاس درس به شهادت رسیدند، در فضای آموزش و پرورش نسل آینده زنده بماند.

این مجموعه آموزشی شامل شش کلاس در دبستان و شش کلاس متوسطه اول دخترانه است که در مدت ۱۸ ماه و بدون توقف در روند ساخت، حتی در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان متوقف نشد و بالاخره احداث شد.

مجتمع آموزشی شجره طیبه با امکاناتی از جمله کارگاه آموزشی، آزمایشگاه، سالن اجتماعات، موتورخانه مرکزی، سیستم گرمایش از کف و تجهیزات نوین آموزشی، فضایی برای تحصیل و رشد دختران دانش‌آموز فراهم کرده است.

زمین این مجموعه را سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تأمین کرده و تمامی هزینه‌های ساخت آن بر عهده خیریه میراث صنعت ناصر بوده است.

مرحوم حاج ناصر جنتی از کارآفرینان و خیرانی بود که مدرسه‌سازی را در مسیر خدمت به جامعه دنبال کرد. اکنون نیز خیریه او با همراهی فرزندش، حاج علی جنتی، فعالیت‌های عام‌المنفعه از ساخت مدارس، مراکز آموزشی و بهداشتی و مشارکت در احداث کلینیک کام و شکاف تا همکاری در ساخت زائرسرای اصفهانی‌ها در مشهد مقدس را ادامه می‌دهد؛.

مجتمع آموزشی دخترانه شجره طیبه، سومین مدرسه‌ای است که به یاد مرحوم حاج ناصر جنتی در استان اصفهان ساخته شده است