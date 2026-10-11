سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرماهشهر استان خوزستان از بازدید عوامل نظارتی از اراضی ملی و دولتی واگذارشده به طرح‌های موضوع ماده ۲ و ماده ۲۱ در قالب طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و پایش روند اجرای تعهدات و میزان پیشرفت این طرح‌ها در نیمه اول مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا رجب‌پور گفت: اراضی ملی و دولتی به‌عنوان سرمایه عمومی، پس از واگذاری باید در چارچوب اهداف و تعهدات مقرر مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ از این‌رو نظارت بر نحوه اجرای طرح‌ها و میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

‌وی افزود: روند نظارت بر طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذارشده، بر اساس گزارش عوامل نظارتی و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود تا ضمن حصول اطمینان از اجرای صحیح تعهدات، از رهاشدن اراضی و انحراف از اهداف پیش‌بینی‌شده در فرآیند واگذاری جلوگیری شود.

‌رجب‌پور تصریح کرد: در این بازدیدها، میزان انطباق فعالیت‌های اجرایی مجریان با مفاد تعهدات واگذاری، وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و موانع احتمالی پیش روی اجرای طرح‌ها در شهرستان بندرماهشهر مورد بررسی قرار گرفت.

‌سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرماهشهر در پایان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های واگذاری و نظارت بر عملکرد مجریان طرح‌ها، بخش مهمی از فرآیند مدیریت و صیانت از اراضی ملی و دولتی محسوب می‌شود و این نظارت‌ها با جدیت ادامه می‌یابد.