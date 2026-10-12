طرح مطالعاتی توسعه خط دو متروی اصفهان به سمت شهرستان خمینی‌شهر به طول ۱۰ کیلومتر در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری اصفهان از پیگیری همزمان توسعه خط ۲ مترو به سمت خمینی‌شهر، آغاز عملیات اجرایی خط ۳ از میدان آزادی تا ترمینال اندیشه و به‌روزرسانی مطالعات سه خط تراموا خبر داد و گفت:توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی با اولویت تکمیل خطوط مترو و اجرای تراموا در محدوده شرقی شهر دنبال می‌شود.

مهدی روح‌الامین افزود: در حال حاضر هم‌زمان سه طرح را در دست مطالعه داریم؛ نخست ادامه خط دو متروی اصفهان به سمت غرب اصفهان که در نهایت به شهرستان خمینی‌شهر منتهی می‌شود؛ این طرح به طول ۱۰ کیلومتر از ایستگاه کهندژ آغاز می‌شود و مطالعات آن در حال انجام است تا در آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی افزود: پروژه دوم، مطالعات خط سه مترو است که تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی آن را از میدان آزادی یا دروازه شیراز به سمت ترمینال اندیشه، تا پایان سال جاری آغاز کنیم؛ در آینده نیز توسعه این خط به سمت میدان لاله در برنامه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری اصفهان بیان کرد: طرح سوم که به‌تازگی از شورای اسلامی شهر و کمیسیون حمل‌ونقل و هوشمندسازی تأییدیه آن را دریافت کردیم، به‌روزرسانی مطالعات «تراموا» است؛ بر این اساس سه خط تراموا را در برنامه مطالعات داریم که بر اساس اولویت‌بندی در تعداد مسافر و جذب سفر، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری اصفهان ادامه داد: در خط دو قطار شهری اصفهان، مهم‌ترین ایستگاه که بیشترین جذب سفر را خواهد داشت، ایستگاه امام حسین (ع) است که به‌عنوان ایستگاه تبادلی با خط یک عمل می‌کند و پس از آن ایستگاه تختی مسافر قابل‌توجهی دارد و طبق آمار مطالعات ترافیک، ایستگاه زینبیه نیز ایستگاه پراهمیتی است، البته ایستگاه‌های دیگری همچون شکرشکن در چهارراه شکرشکن یا آمادگاه در چهارراه فلسطین هم مسافر قابل‌توجهی دارند.

روح‌الامین افزود: هدف ما با تکمیل این بخش‌ها و سیستم‌های تکمیل‌کننده ریلی، ایجاد پوشش ریلی کامل در شهر است، ترکیب همه مد‌های حمل‌ونقل عمومی شامل بی‌آرتی، اتوبوس، تاکسی، تاکسی‌های اینترنتی با شبکه مترو و تراموا می‌تواند سهم سفر با خودروی شخصی را که اکنون غالب است، به سمت حمل‌ونقل عمومی هدایت کند.

وی تاکید کرد: با وجود محدودیت منابع مالی و دشواری در تأمین تجهیزات وارداتی به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، اولویت‌بندی مشخصی داریم؛ بهره‌برداری از خط ۲ اولویت نخست و بهره‌برداری از خط ۳ اولویت بعدی است، پس از آن، اجرای مد‌های جدید ریلی همچون تراموا با اولویت محدوده شرقی شهر در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری اصفهان ادامه داد: برنامه اتصال خط یک مترو به قطار سریع‌السیر اصفهان-قم-تهران را در دست مطالعه داریم؛ بخشی از این طرح را شرکت زیرساخت در دست اجرا دارد و امیدواریم با رفع مشکلات موجود، مردم بتوانند در آینده به‌راحتی از قطار سریع‌السیر استفاده کنند.