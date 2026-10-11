استاندار لرستان گفت: تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی بروجرد به عنوان بزرگترین روگذر غرب کشور، سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد.



به گزارش تقاطع غیرهمسطح شهید حاج قاسم سلیمانی که نمونه ی آن تاکنون در استان ساخته نشده، طرحی شاخص در غرب کشور است که کمربندی بروجرد را به صورت روگذر از میدان ها و خیابان‌های این منطقه عبور داده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ استاندار لرستان در بازدید از طرح های عمرانی بروجرد گفت:

سید سعید شاهرخی افزود :تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی به‌صورت روگذر و در دو باند به طول ۸۵۰ متر با پ یشرفت ۵۰ درصدی د ر حال اجراست که عرض هر باند به همراه پیاده‌رو ۱۲ متر بوده و این سازه ۲۰ پایه دارد و تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است.

وی با اشاره به نقش مهم این طرح در بهبود عبور و مرور شهری و کاهش ترافیک گفت:اجرای طرح‌های عمرانی شهری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی، این شهرستان را به کارگاهی بزرگ از سازندگی تبدیل کرده است.

شاهرخی افزود: این طرح‌ها با سرعت، دقت و صحت با همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد و همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در این شهرستان برای خدمت به مردم فرزانه و نخبه بروجرد، در حال انجام است.