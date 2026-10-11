تا فردا شب در زاهدان و تا پنجشنبه در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان شرایط برای رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق مهیاست.

بارش رگبار‌های پراکنده در نواحی مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان

بارش رگبار‌های پراکنده در نواحی مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تا اواخر هفته به ویژه صبح‌ها در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتاشدید گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان اواسط روز وزش باد گاهی گردوخاک انتظار می‌رود.

تا فردا شب در زاهدان، نواحی مرکزی و جنوبی و سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق مهیاست. دریای عمان طی سه روز آینده نسبتامواج می‌باشد.