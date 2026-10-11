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تا فردا شب در زاهدان و تا پنجشنبه در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان شرایط برای رگبارهای پراکنده و رعدوبرق مهیاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تا اواخر هفته به ویژه صبحها در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتاشدید گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.
در این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان اواسط روز وزش باد گاهی گردوخاک انتظار میرود.
تا فردا شب در زاهدان، نواحی مرکزی و جنوبی و سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رگبارهای پراکنده و رعدوبرق مهیاست. دریای عمان طی سه روز آینده نسبتامواج میباشد.