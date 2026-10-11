مدیرعامل بانک مسکن از آمادگی این بانک برای افزایش سقف تسهیلات طرح‌های نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد و اعلام کرد: طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد که تسهیلات اولیه را دریافت کرده‌اند، مشمول این افزایش خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، از فراهم شدن مقدمات مالی و ابلاغ دستورالعمل افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی کشور خبر داد.

وی گفت: بر اساس ضوابط بانک مرکزی، طرح‌هایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، می‌توانند از افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات و رسیدن سقف آن به ۸۵۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

خورسندیان با اشاره به برگزاری بیست‌وششمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن افزود: تأمین اعتبار لازم برای اجرای این افزایش در بانک مسکن انجام شده است.

وی همچنین پیشنهاد کرد طرح‌های بزرگ با پیشرفت کمتر از ۶۵ درصد، در صورت امکان به طرح‌های کوچک‌تر تفکیک شوند تا روند تکمیل واحدهای مسکونی سرعت بگیرد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه برای ساخت ۳۹۹ هزار واحد مسکونی با این بانک قرارداد منعقد شده است، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ هزار واحد تاکنون واگذار شده‌اند.

خورسندیان با اشاره به تکالیف بانکی در حوزه مسکن گفت: قرار بود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن اختصاص یابد، اما برخی بانک‌ها به این تعهد عمل نکردند و مشمول جرایم مالیاتی شدند.

وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و افزایش مشارکت بانک‌ها، روند اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و تکمیل واحدهای باقی‌مانده شتاب بیشتری بگیرد.