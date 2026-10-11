مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا علیه تمدن ایرانی، تصریح کرد: ایران اسلامی قطعا در راستای حفظ امنیت ملی، فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در واکنش به تهدید‌ها و ادعا‌های اخیر مقامات آمریکایی، به ویژه وزیر امور خارجه این کشور درباره کینه تمدنی آنها دربرابر ملت ایران در صفحه شخصی خود نوشت:

ایرانیان، مهاجمان مغول را مسلمان کردند و فرماندهان امپراتوری روم را با خفت به زنجیر کشیدند. مهاجمان جدید که با مغز‌های کوچک، تصور غلبه بر این ملت تاریخی را دارند، این بار در تنگه هرمز غرق خواهند شد. ایران اسلامی قطعا در راستای حفظ امنیت ملی، فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند.