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اخبار کوتاه از نقاط مختلف کردستان را در بسته خبری ۱۹ مهر ۱۴۰۵ بیننده باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیستونهمین مانورطرح ملی مهتاب به میزبانی دیواندره برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: در قالب این طرح تاکنون ۲۷ کیلومتر کابل غیرمجاز، بیش از ۸ هزار کنتور معیوب و بیش از ۴۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز در استان شناسایی و جمعآوری شده است.
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جلسه کمیته شورای فرعی پدافند غیرعامل شهرستان بیجار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات پیش روی مزارع پرورش ماهی منطقه قمچقای برگزار شد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از اهدای بستههای حمایتی و معیشتی به ارزش تقریبی هر بسته ۲۵ میلیون تومان به بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا خبر داد.
شاه غیبی اظهار داشت: این مؤسسه حدود ۷۰۰ نفر را تحت پوشش دارد که ۵۰۰ نفر از آنان بیماران سرطانی و ۲۰۰ نفر دیگر از بیماران خاص هستند.