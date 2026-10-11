به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیست‌ونهمین مانورطرح ملی مهتاب به میزبانی دیواندره برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: در قالب این طرح تاکنون ۲۷ کیلومتر کابل غیرمجاز، بیش از ۸ هزار کنتور معیوب و بیش از ۴۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

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جلسه کمیته شورای فرعی پدافند غیرعامل شهرستان بیجار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات پیش روی مزارع پرورش ماهی منطقه قمچقای برگزار شد.

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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از اهدای بسته‌های حمایتی و معیشتی به ارزش تقریبی هر بسته ۲۵ میلیون تومان به بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا خبر داد.

شاه غیبی اظهار داشت: این مؤسسه حدود ۷۰۰ نفر را تحت پوشش دارد که ۵۰۰ نفر از آنان بیماران سرطانی و ۲۰۰ نفر دیگر از بیماران خاص هستند.