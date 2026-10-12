به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت:‌ طرح بازآفرینی و ساماندهی این محور تاریخی حدفاصل باباقاسم تا قصر جمیلان، با هدف احیای هویت معماری اصیل اصفهان و ارتقای ظرفیت گردشگری اجرا می‌شود.

سید سلمان قاضی‌عسگر با اشاره به اهمیت راهبردی محله تاریخی دردشت و محور باباقاسم در هویت معماری و تاریخی اصفهان افزود: طرح بازآفرینی و ساماندهی محور گردشگری دردشت، حدفاصل باباقاسم تا قصر جمیلان، از طرح های شاخص شهرداری اصفهان در حوزه احیای بافت تاریخی و توسعه گردشگری شهری به شمار می‌رود و شمارش معکوس برای افتتاح آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این محور افزود: در جریان اجرای این طرح، مرمت ۴۰۳۷ مترمربع از ابنیه تاریخی و همچنین مرمت چهار بنای تاریخی و امامزاده در دستور کار قرار گرفت که این اقدامات با هدف صیانت از میراث معماری، حفظ ارزش‌های تاریخی محدوده و بهبود سیمای بصری محور گردشگری دردشت انجام شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با بیان اینکه احیای بافت‌های تاریخی نیازمند توجه هم‌زمان به کالبد، هویت معماری و کیفیت منظر شهری است، تاکید کرد: در مرحله نخست این طرح، رفع آلودگی‌های بصری، اصلاح نازیبایی‌ها و ایجاد پیوستگی و هماهنگی در بدنه معماری محدوده تاریخی باباقاسم در اولویت قرار گرفت.

قاضی‌عسگر ادامه داد: در همین راستا، نما‌ها و الحاقاتی که با بافت سنتی منطقه و معماری خشت و آجر آن همخوانی نداشتند، با نظارت کارشناسان مورد اصلاح و بهسازی قرار گرفتند تا با ساماندهی منظر شهری، اصالت معماری این محدوده تاریخی حفظ شود.

وی بیان کرد: ساماندهی محور دردشت، علاوه بر بهسازی کالبدی و مرمت بنا‌های تاریخی، زمینه را برای معرفی بهتر ظرفیت‌های میراثی و گردشگری این محدوده فراهم می‌کند و می‌تواند در تقویت هویت تاریخی محله و افزایش جذابیت آن برای شهروندان و گردشگران نقش مؤثری داشته باشد.