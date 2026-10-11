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کارشناس مسئول زراعت علوفه سازمان جهاد کشاورزی کردستان از انعقاد قرارداد کشت نخودفرنگی علوفهای در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی شهرستان کامیاران در سال زراعی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فاتحی با بیان اینکه توسعه کشت محصولات علوفهای و تنوعبخشی به الگوی کشت از برنامههای بخش زراعت استان است گفت: در همین راستا، کشت نخودفرنگی علوفهای بهعنوان محصولی جدید در اراضی آبی کردستان مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز علوفهای دامپروری، میتواند در تناوب زراعی با گندم قرار گیرد و به حاصلخیزی خاک کمک کند.
کارشناس مسئول زراعت علوفه سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: سال گذشته با مشارکت کشاورزان شهرستانهای کامیاران و سقز، حدود ۱۰۰ تن بذر نخودفرنگی علوفهای تولید و برای توسعه کشت در اختیار شرکت صاحب امتیاز قرار گرفت.
فاتحی اظهار داشت: در سال زراعی جاری نیز کشاورزان شهرستان کامیاران برای کشت این محصول در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی قرارداد منعقد کردهاند و با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان گسترش کشت آن در سایر شهرستانهای استان نیز فراهم است.
عملکرد تولید این محصول در مزارع استان بین یکهزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شده است.