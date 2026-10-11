به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فاتحی با بیان اینکه توسعه کشت محصولات علوفه‌ای و تنوع‌بخشی به الگوی کشت از برنامه‌های بخش زراعت استان است گفت: در همین راستا، کشت نخودفرنگی علوفه‌ای به‌عنوان محصولی جدید در اراضی آبی کردستان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دامپروری، می‌تواند در تناوب زراعی با گندم قرار گیرد و به حاصلخیزی خاک کمک کند.

کارشناس مسئول زراعت علوفه سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: سال گذشته با مشارکت کشاورزان شهرستان‌های کامیاران و سقز، حدود ۱۰۰ تن بذر نخودفرنگی علوفه‌ای تولید و برای توسعه کشت در اختیار شرکت صاحب امتیاز قرار گرفت.

فاتحی اظهار داشت: در سال زراعی جاری نیز کشاورزان شهرستان کامیاران برای کشت این محصول در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی قرارداد منعقد کرده‌اند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان گسترش کشت آن در سایر شهرستان‌های استان نیز فراهم است.

عملکرد تولید این محصول در مزارع استان بین یک‌هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شده است.