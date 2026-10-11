

به گزارش در پی وقوع یک فقره قتل در سال ۱۳۹۴ و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان لرستان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس پلیس آگاهی استان لرستان گفت:

سرهنگ شهریار احمدی افزود: همچنین این فرد در سال ۱۴۰۵ هم برادر خودرا با انگیزه اختلافات مالی به قتل رسانده بود که با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان، مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم به قتل دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان با تأکید بر اینکه پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با گذشت زمان از مجازات اعمال مجرمانه خود فرار کنند، بیان کرد: متهم پس از اعتراف به جرم خود، به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شد.