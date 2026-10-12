شهید خیزاب از فرماندهان شاخص لشکر ۱۴ امام حسین (ع) و مسئول گردان یا زهرا (س) بود که به اخلاص، شجاعت، ولایت‌مداری و دغدغه‌مندی اجتماعی شناخته می‌شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهیدی که دلداده علمدار کربلا و امام زمانش بود و فرزندش را هم به عشق مولایش محمد مهدی نام نهاد. شهید مدافع حرم مسلم خیزاب دو سال پس از انقلاب اسلامی در یک روز زمستانی زمینی شد و ۳۵ سال بعد در نخستین ماهِ پاییز در نبرد با تروریست‌ها در سوریه آسمانی شد.

شهید خیزاب فرمانده گردان یا زهرا لشکر ۱۴ امام حسین (ع) ۲۰ مهر ۱۳۹۴ در راه دفاع ازحریم اهل بیت (ع) در کشور سوریه به شهادت رسید

این شهید مدافع حرم تشنه نابودی صهیونیسم بود و طبق وصیتش این جمله بر روی قبر این شهید والامقام نوشته شده است.