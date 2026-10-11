معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز منابع آب و تبادل اطلاعات تخصصی، نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت سیلاب و حفاظت از تالاب‌های استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عادل مولا در نشست بررسی مدیریت منابع آب و مسائل مرتبط با تالاب‌های استان که با حضور کاظم حمادی سرپرست مدیریت رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان و جمال فیاضی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد، بر اهمیت تقویت تعاملات بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اطلاعاتی دستگاه‌های تخصصی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی مدیران و کارشناسان به اطلاعات کاربردی در حوزه منابع آب اظهار کرد: توسعه اشتراک‌گذاری داده‌ها و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی مشترک دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها از اطلاعات تخصصی، می‌تواند به ارتقای کیفیت تحلیل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در مدیریت منابع آب و مخاطرات مرتبط با آن کمک کند.

مولا افزود: اطلاعات و داده‌های تخصصی زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که علاوه بر تولید و ثبت، در اختیار مجموعه‌های مرتبط قرار گیرند و زمینه استفاده از آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و پژوهشی فراهم شود.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط بارشی و آمادگی در برابر سیلاب تصریح کرد: استفاده مؤثر از داده‌های هواشناسی و منابع آب و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند در برنامه‌ریزی برای مدیریت رواناب‌ها، کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تالاب‌ها مؤثر باشد.

مولا در پایان بر ضرورت استمرار تعامل میان سازمان آب و برق خوزستان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اطلاعاتی مشترک را زمینه‌ای برای ارتقای مدیریت پایدار منابع آب و صیانت از محیط زیست استان دانست.