به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: در واکنش به ۱۲۴ حمله هوایی عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته، چهار عملیات با موشک‌های بالستیک و کروز و پهپاد انجام داده‌اند که فرودگاه ملک خالد ریاض، تأسیسات گازی و نفتی آرامکو و فرودگاه ملک فهد دمام را هدف قرار داده‌اند.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال تعالی: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم. صدق الله العظیم

در پاسخ به حمله بیرحمانه سعودی‌ها به کشور و ملت‌مان که در ۲۴ ساعت گذشته طی ۱۲۴ حمله هوایی صنعا پایتخت یمن و استان‌های تعز، مارب، الجوف، حجه، الحدیده و صعده را هدف قرار داد و مجموع حملات هوایی آن از آغاز تنش آفرینی علیه کشورمان به ۲۰۵۸ حمله رسید و قتل عام گسترده‌ای علیه فرزندان ملتمان مرتکب شد و بیشتر قربانیان زن و کودک هستند، نیرو‌های مسلح به لطف و یاری خداوند در ۲۴ ساعت گذشته ۴ عملیات منحصربفرد با تعدادی موشک بالستیک، موشک بالدار و پهپاد انجام داد.

در عملیات اول فرودگاه ملک خالد ریاض از پریشب طی ۳ مرحله هدف قرار گرفت و پرواز‌ها در فرودگاه متوقف شد و فرودگاه به طور کامل تعطیل شد.

در عملیات دوم نیروگاه گازی شقدم زیر مجموعه شرکت آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت. حمله به لطف خدا دقیق به هدف اصابت کرد و باعث آتش سوزی‌های گسترده در محل حمله شد.

در عملیات سوم تاسیسات نفتی تناجیب آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت. حمله به لطف خدا دقیق به هدف اصابت کرد و آتش سوزی رخ داد.

در عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد دمام هدف قرار گرفت. حمله دقیق به هدف اصابت کرد و پرواز‌ها در این فرودگاه متوقف شد.

از سوی دیگر نیرو‌های مسلح ما در عملیاتی بی نظیر محل استقرار نیرو‌ها و تجهیزات دشمن سعودی را در منطقه راس‌العاره و السقیا با ۶ موشک بالستیک و ۲ پهپاد هدف قرار دادند و به لطف خدا حملات دقیق به هدف اصابت کرد و ده‌ها کشته یا مجروح برجای گذاشت.

در همین حال نیرو‌های مسلح ما با تعداد زیادی موشک‌های زمین به هوای تولید داخل با تعدادی از یگان‌های نظامی سعودی مقابله و به لطف خدا آنان را وادار به عقب نشینی کردند.

بار دیگر به تمام شرکت‌های بین‌المللی، همه کارشناسان، کارمندان، کارگران و مسافران از تمام کشور‌های جهان درباره عواقب پرواز به سمت فرودگاه‌های عربستان هشدار می‌دهیم، زیرا فرودگاه‌های عربستان به جز فرودگاه‌ها یا آسمان مناطق مقدس مکه و مدینه امن نیستند.

نیرو‌های مسلح یمن به تشدید عملیات خود در عمق عربستان ادامه خواهد داد و به تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره، تنش‌آفرینی در برابر تنش‌آفرینی و هدف قرار دادن محل‌های استقرار نیرو‌ها و تجهیزات دشمن سعودی ادامه خواهد داد؛ تا زمانی که حملات متوقف شود و محاصره ملت عزیز و بزرگوارمان پایان یابد.

والله حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر