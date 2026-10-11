استان مرکزی با ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت، رتبه چهارم تولید لوبیا را داراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با آغاز برداشت لوبیا از سطح مزارع زیرکشت این محصول در استان، پیش بینی می‌شود امسال حدود ۳۵ هزار تن لوبیا برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان زیر کشت لوبیا رفته و پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت حدود ۳۵ هزار تن محصول برداشت شود.

حمید قلی پور با بیان اینکه هشت هزار و ۲۰۰ هکتار از سطح زیر کشت لوبیای استان، لوبیای چیتی و بقیه لوبیای قرمز و سفید است، افزود: استان مرکزی رتبه چهارم تولید لوبیا را در کشور داراست.

او گفت: بیش از ۵۰ درصد اراضی لوبیای استان امسال به روش آبیاری قطره‌ای و نوار تیپ کشت شده که علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب افزایش عملکرد در واحد سطح شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان میانگین برداشت لوبیا در استان دو تا ۲ و نیم تن در هکتار عنوان کرد و افزود: در مزارعی که به روش تیپ کشت شده این میزان به سه و گا‌ها چهار تن هم رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شازند هم گفت: این شهرستان با چهار هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۵ هزار تن لوبیا در سال قطب تولید لوبیا در استان است.

محمدعلی بهرامی افزود: کوشا، نگین، قفار، صالح از جمله لوبیای کشت شده در شهرستان شازند است.

او گفت: ۷۰ درصد مزارع لوبیای شهرستان به روش تیپ کشت شده و در این روش علاوه بر افزایش راندمان آب موجب افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت و یکنواختی محصول نیز شده است.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان شازند هم گفت: لوبیا از محصولات پُر آب بر است، اما کشاورزان شازند با بهرگیری از شیوه‌های نوین آبیاری به خصوص نوار تیپ، ضمن افزایش افزایش بهره وری از آب، باعث کنترل علف‌های هرز و کنترل بیماری قارچی، افزایش عملکرد، کیفیت و یکنواختی محصول می‌شود.

نادر نادری نیا افزود: در آبیاری به روش غرقابی در هر هکتار بین ۱۶ تا ۲۱ هزار متر مکعب آب مصرف می‌شود، اما در روش تیپ این میزان به شش تا هشت هزار مترمکعب کاهش می‌یابد.