

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فدراسیون فوتبال، با حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی، ضمن بازدید از تمرین ملی‌پوشان، از اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های فوتبال ساحلی و تلاش‌های مسئولان این بخش قدردانی کرد.

پیش از آغاز سعید گنجی مدیرتیم ملی فوتبال ساحلی ضمن خیرمقدم به ایشان و هیات همراه خاطر نشان کرد: تمامی ارکان فدراسیون فوتبال، ریاست محترم کمیته فوتبال ساحلی به ویژه ریاست محترم فدراسیون همواره در تلاش هستند تا بستر مناسب را برای تیم ملی فراهم نمایند، این حمایت‌ها برای اعضای کادر فنی و بازیکنان، ارزشمند و قابل احترام است، مدیرتیم ادامه داد: روز به روز امکانات فوتبال ساحلی بهتر و بهتر می‌شود و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. از زحمات مدیریت محترم و تمامی کارکنان زحمتکش مرکز ملی فوتبال تشکر و قدردانی می‌نمایم. گنجی در پایان خاطر نشان کرد: انشالله با دعای خیر ملت شریف ایران، اتحاد، همدلی و تلاش کادر محترم فنی و بازیکنان باغیرت بتوانیم پرچم مقدس کشور عزیزمان ایران را در جام ملت‌های آسیا به اهتزار در آوریم.

مهدی تاج در این بازدید با تشکر از ارکان قضایی، سرپرست دبیرکلی، رئیس کمیته استیناف و دیگر حاضران، حضور در تمرین تیم ملی فوتبال ساحلی را توفیقی ارزشمند دانست.

ریاست فدراسیون با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در مرکز ملی فوتبال اظهار داشت: نور زمین فوتبال ساحلی امروز بهینه سازی و افتتاح شد و این مجموعه به مرحله پایانی آماده‌سازی رسید. همچنین ماسه زمین تعویض شده و جایگاه تماشاگران نیز تغییر کرده است که لازم است ظرفیت آن افزایش پیدا کند و همچنین از افتتاح ساختمان فوتبال ساحلی در آینده نزدیک خبر داد و از زحمات دکتر آخوندی رییس کمیته فوتبال ساحلی قدردانی کرد.

رئیس فدراسیون با اشاره به شرایط و مشکلات پیش‌روی فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون علاوه بر مشکلات مالی، با مسائل دیگری از جمله موضوع پرواز‌ها و مشکلات مربوط به اعزام نیز مواجه است؛ با این حال، اعزام تیم ملی فوتبال ساحلی به تورنمنت پیش از جام ملت‌های آسیا باید انجام شود تا ملی‌پوشان با آمادگی بیشتری در رقابت‌های پیش‌رو حضور پیدا کنند.

تاج در ادامه با تأکید بر اهداف بلندمدت فوتبال ساحلی ایران تصریح کرد: دیگر به دنبال قهرمانی آسیا نیستیم، بلکه هدف ما موفقیت در سطح جهان است. تاج در پایان بار دیگر از حاضران و تمامی افرادی که برای پیشرفت و توسعه فوتبال ساحلی تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که در دو دوره قبلی جام ملت‌های آسیا به عنوان قهرمانی رسیده، به‌عنوان قدرت اول فوتبال ساحلی آسیا، خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند آماده می‌کند.

شاگردان علی نادری در مسیر آماده‌سازی برای این رقابت‌ها، در تورنمنت بلاروس به مصاف تیم‌های ملی بلاروس و عمان خواهند رفت. تورنمنت سه‌جانبه بلاروس روز‌های ۲۵ و ۲۶ مهر برگزار می‌شود و تیم ملی ایران روز ۲۱ مهر برای حضور در این رقابت‌ها راهی این مسابقات خواهد شد.