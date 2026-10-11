به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ این هیئت که برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه کابل در شهر کابل حضور دارند امروز به شهر جلال‌آباد سفر و با والی ننگرهار دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

این سفر به ریاست سید محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و با همراهی آقای رضا پناه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد صورت گرفت.

هیئت اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با حضور در دفتر والی ننگرهار با معاون والی و جمعی از مسئولان محلی این ولایت دیدار و گفت‌و‌گو کردند.