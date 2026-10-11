کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدار فجرسپاسی و آلومینیوم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم‌های فوتبال فجر شهیدسپاسی شیراز و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه، بیست‌ویکم مهرماه در یکی از دیدار‌های هفته هفتم لیگ‌برتر ایران در ورزشگاه پارس شیراز مقابل هم قرار می‌گیرند.

بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران این بازی بدین شرح اعلام شده است:

⚽️ داور وسط: کوپال ناظمی

⚽️ کمک داوران: علی احمدی و حسین بهوندی

🔴 داور چهارم: مهدی انصاری‌نژاد

🔴 داوران وی‌آی‌آر: حسین حسینی و علیرضا ایلدروم

⚽️ ناظر داوری: حسین ظهیری