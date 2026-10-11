استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره پدیده ال‌نینو و بارش‌های سنگین پیش‌رو، از بسیج همه امکانات استان برای کاهش خسارات احتمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: در ابتدای جلسه، موضوع پدیده ال‌نینو و بارش‌های سنگین احتمالی پیش‌رو و احتمال وقوع سیل در گستره استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هرچه خبررسانی و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و به‌موقع‌تر باشد، تمهیدات لازم نیز بهتر شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به آمادگی استان افزود: همه امکانات استان را بسیج کرده‌ایم تا پدیده ال‌نینو با کمترین خسارت همراه باشد؛ البته این موضوع بستگی به حجم بارندگی، شدت و زمان آن و سایر پدیده‌های همراه دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به موضوع راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: آمادگی بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش فراهم شده تا این راهپیمایی به صورت باشکوه برگزار شود و روحیه استکبارستیزی مردم و دانش‌آموزان استان به نمایش گذاشته شود.

موالی‌زاده با اشاره به جنایت دشمن در هدف قرار دادن یک مدرسه خاطرنشان کرد: دشمن یک مدرسه را با همه دانش‌آموزان و معلمان مورد هدف قرار داد و ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و معلمان عزیز ما به شهادت رسیدند و آسمانی شدند؛ این نشان می‌دهد که خوی استکبار چقدر جنایتکارانه است و به هیچ قاعده انسانی پایبند نیست.