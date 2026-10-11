به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ نظرسنجی موسسه آماری BVA نشان داد ۸۲ درصد مردم این کشور مخالفت مکرون و سیاست‌های او هستند.

این کمترین محبوبیت رئیس جمهور از زمان روی کار آمدن وی در سال ۲۰۱۷ تاکنون است.

مکرون دومین دوره ریاست جمهوری ۵ ساله خود را سپری می‌کند، انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری فرانسه سال آینده برگزار می‌شود که فعلا حزب راستگرای تجمع ملی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.