پخش زنده
امروز: -
از هر ۱۰ فرانسوی بیش از ۸ نفر مخالف رئیس جمهور فرانسه هستند و تنها ۱۵ درصد مردم فرانسه رئیس جمهور خود را میخواهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ نظرسنجی موسسه آماری BVA نشان داد ۸۲ درصد مردم این کشور مخالفت مکرون و سیاستهای او هستند.
این کمترین محبوبیت رئیس جمهور از زمان روی کار آمدن وی در سال ۲۰۱۷ تاکنون است.
مکرون دومین دوره ریاست جمهوری ۵ ساله خود را سپری میکند، انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری فرانسه سال آینده برگزار میشود که فعلا حزب راستگرای تجمع ملی در نظرسنجیها پیشتاز است.