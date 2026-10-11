به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی با بیان این خبر گفت با آموزش‌های ارائه شده به دهیاران و مسئولان زیربط در شهر‌ها و روستا‌های استان همه پیش بینی‌های برای مقباله با هر حادثه طبیعی و غیر طبیعی صورت گرفته است.

سیدمرتضی میری با اشاره به اینکه در مبحث پیش بینی تغییرات جغرافیایی اقدامات پیشگیرانه شده است گفت همچنین با اشاره به تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان مردم آرامش داشته بانشد و نگرانی از این بابت به خود راه ندهند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ مهر ماه امسال به نام روز مدیریت بحران با شعار "ایران آماده مردم تاب آور "انتخاب شده است گفت در این روز برنامه‌ها و نشست‌های آموزشی پیش بینی شده است.

میری از مردم خواست در شرایط خاص به هشدار‌ها و پیام‌های آموزشی توجه کنند.