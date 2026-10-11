دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد روسیه و اوکراین بر سر آتش‌بس در حملات به تاسیسات انرژی یکدیگر توافق کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری «آتش‌بس در حوزه انرژی» موافقت کرده‌اند و حملات به تاسیسات انرژی یکدیگر را متوقف خواهند کرد.

با این حال، ولادیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در گفت‌و‌گو با آکسیوس اعلام کرد که از این توافق اطلاعی نداشته است. او افزود اگر روسیه با آتش‌بس در حوزه انرژی موافقت کند، اوکراین نیز آن را خواهد پذیرفت.

برقراری آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند در آستانه زمستان، دستاوردی مهم در مسیر دیپلماسی میان مسکو و کی‌یف باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا روسیه واقعا با توقف این حملات موافقت کرده است یا خیر.

ترامپ ماه گذشته نیز از توافقی مشابه خبر داده بود، اما هیچ‌یک از طرفین آن را تایید نکردند و حملات به زیرساخت‌های انرژی همچنان ادامه یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «آتش‌بس در حوزه انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین از همین لحظه اجرایی می‌شود. هر دو طرف توافق کرده‌اند. آن را نقض نکنید!»

زلنسکی در مصاحبه‌ای کوتاه پس از انتشار این پیام گفت اگر ترامپ با ولادیمیر پوتین بر سر این موضوع مذاکره کرده است، باید زمان آغاز آتش‌بس مشخص شود. او تاکید کرد که اوکراین برای پذیرش این توافق آمادگی دارد.

اعلام این آتش‌بس در شرایطی صورت می‌گیرد که طی روز‌های اخیر، اختلافات میان ترامپ و زلنسکی بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه افزایش یافته است.

ترامپ روز جمعه از توافقی برای تسهیل تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه خبر داد؛ اقدامی که هدف آن کاهش قیمت فزاینده سوخت عنوان شد، اما خشم مقام‌های اوکراینی را برانگیخت.

رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه نیز با متهم کردن زلنسکی به رد فرصت‌های پایان دادن به جنگ، خواستار جایگزینی او شد.

زلنسکی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی اعلام کرد که در صورت موافقت روسیه با برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه، اوکراین انتخابات برگزار خواهد کرد.

وی همچنین گفت کی‌یف آماده است حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند، مشروط بر آنکه مسکو نیز حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را متوقف سازد.