مرکز نوآوری و خانه خلاق صنایع‌دستی پل ارتباطی و حلقه وصل دانشجویان، دانشگاهیان، بازار و مصرف کنندگان است، این مرکز خلاها را شناسایی و با راهبری توسط هنرمندان خلاق و نوآور بر طرف می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی امروز گفت: خلاقیت و نوآوری نه تنها در حوزه صنایع‌ دستی بلکه در حوزه میراث‌ فرهنگی و گردشگری باید از برنامه‌ های نوآورانه و خلاقانه بهره‌ مند شود.

سید جواد موسوی ادامه داد: استفاده از نمادهای تمدنی، تاریخی و فرهنگی ایران در صنایع‌دستی و بهره‌برداری برای گردشگری می‌تواند با خلاقیت و نوآوری همراه باشد.

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی هم در این جلسه به تفاهم نامه امضا شده بین مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی و رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: فعالیت‌ های مشترک بر اساس تفاهم نامه از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و چندین برنامه‌ خلاقانه، نوآورانه و فناور اجرا شده است.

فرید جواهرزاده؛ به ارتباط برقرار شده با دانشگاه‌ ها و مرکز پژوهشی اشاره کرد و افزود: با حمایت‌ های صورت گرفته توسط پارک علم و فناوری امکان ثبت درخواست و ایده در این مرکز فراهم شده است و فردی که ایده ای دارد از طریق فضای مجازی و یا حضوری با این مرکز مرتبط می‌ شود.

جواهر زاده تصریح کرد: با انتشار فراخوان محدود جذب استارتاپ‌ ها و ایده‌ های خلاقانه و فناور این مرکز حدود ۱۰۰ درخواست دریافت شده که پس از بررسی اولیه مشخص شد حدود ۵۰ درصد تقاضا‌ها مربوط به حوزه صنایع‌ دستی، ۳۰ درصد مربوط به حوزه گردشگری و ۱۰ درصد نیز مربوط به حوزه میراث فرهنگی و بقیه متفرقه بوده است.

او به یکی از برنامه‌ های حمایتی صورت گرفته از هنر منسوخ شده نَم نَم بافی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه ایده استفاده از نم نم بافی برای تولید بند ساعت و دستبند‌های زینتی در این مرکز اجرایی و تجاری سازی شد.

در این جلسه اعضای کمیته پذیرش و جذب مرکز نوآوری و خانه خلاق صنایع‌ دستی، میراث‌ فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی به اظهار نظر پرداختند و احکام عضویت در این کمیته را از مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان دریافت کردند.